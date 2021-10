Moro se aproxima do Podemos e deve anunciar filiação em novembro

Ex-ministro de Jair Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos, conversou com alta cúpula da legenda no fim de setembro e pode tentar vaga no Senado ou na Presidência em 2022

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo Moro teria vindo ao Brasil no fim de setembro para articular filiação a novo partido



O ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, pode se tornar mais um candidato à presidência em 2022. Segundo informações apuradas pela Jovem Pan, Moro, que hoje mora nos Estados Unidos, veio ao Brasil no mês de setembro para conversar com a alta diretoria do partido Podemos e chegou a participar de um jantar com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). Ele também teria participado de reuniões com outros políticos e ex-membros do governo de Bolsonaro. Segundo informações de bastidores, a filiação ao Podemos deve ser confirmada no mês de novembro, quando o ex-ministro termina um contrato com uma empresa de consultoria dos EUA. Ao mesmo tempo, ele pode não se candidatar à presidência e tentar uma vaga no Senado. Moro deixou o governo Bolsonaro em abril após atritos e a acusação de que o presidente tentava interferir no comando da Polícia Federal para beneficiar a própria família. A polêmica gerou um inquérito que ainda tramita no Supremo Tribunal Federal.

*Com informações da repórter Paola Cuenca