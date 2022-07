Morte de diretor da Caixa Econômica é investigada pela polícia em Brasília

Corpo de Sérgio Ricardo Faustino Batista, de 54 anos, foi encontrado por vigilantes no estacionamento do banco; agentes não descartam nenhuma linha de investigação

O servidor de carreira da Caixa Econômica Federal Sérgio Ricardo Faustino Batista, de 54 anos, foi encontrado morto na sede do banco, em Brasília, noite da última terça-feira, 19. O corpo dele foi encontrado por vigilantes no estacionamento do prédio. Uma das hipóteses é a de que ele tenha caído do sétimo andar do prédio, onde estava anteriormente. Em função disso, na tarde da última quarta, 20, um movimento foi lançado em frente a sede do banco cobrando que a morte seja investigada. A polícia civil não descarta nenhuma linha de investigação. Agentes da Polícia Federal compareceram à sede da Caixa na noite da morte de Batista. Um laudo da morte deve ser divulgado nos próximos dias.

O diretor passou a trabalhar na Caixa em 1989. De lá para cá, ocupou vários cargos importantes. Na gestão do ex-presidente da República Michel Temer (MDB), Batista chegou a ser assessor direto do então presidente do banco. Ele também esteve na assessoria direta de Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa exonerado após escândalo sexual na instituição. No final de março de 2021, o servidor assumiu a Direção de Controle, um setor específico que recebia denúncias de assédio sexual ou outras situações relacionadas a servidores do banco estatal. Segundo pessoas ligadas a Batista ouvidas pela Jovem Pan, o diretor não era ligado a nenhum movimento político e nem ao sindicato de classe profissional. Foi decretado luto da quarta até a sexta-feira desta semana e a sede da Caixa foi esvaziada

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro