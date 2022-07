Diretor da Caixa é encontrado morto na sede do banco, em Brasília

Corpo de Sérgio Ricardo Faustino Batista, diretor de Controles Internos e Integridade da empresa, foi encontrado na sede do banco; a Polícia Civil do Distrito Federal investiga o caso

Marcelo Camargo/Agência Brasil Corpo de Sérgio Ricardo Faustino Batista foi encontrado na sede do banco, em Brasília



O diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa Econômica Federal, Sérgio Ricardo Faustino Batista, foi encontrado morto nesta quarta-feira, 20. O corpo de Batista foi encontrado na sede do banco, em Brasília, por seguranças que trabalhavam no local. A informação da morte foi confirmada à Jovem Pan pela Caixa, que, através de nota lamentou o ocorrido. ” Nossos sinceros sentimentos aos amigos e familiares, aos quais estamos prestando total apoio e acolhimento”, diz o comunicado da empresa. O banco também disse estar contribuindo para confirmar as causas do ocorrido. Inicialmente, a Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF) registrou o caso como suicídio. “(Foi) Tipificado como suicídio, em razão da vítima ter sido encontrada já sem vida no lado externo do prédio”, diz o comunicado da polícia. Por uma política interna, a corporação diz que só pode fornecer dados básicos, mas confirmou que a 5ª Delegacia de Polícia está investigando o caso. Batista entrou na Caixa em 1989 e fez carreira dentro da empresa, assumindo a Diretoria de Controles Internos e Integridade em março de 2022 após um processo seletivo interno. Antes disso, era um dos assessores do ex-presidente do banco, Pedro Guimarães, que deixou o cargo após ser alvo de denúncias de assédio sexual.