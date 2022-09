Presidenciáveis cumprem agenda de campanha por todo o Brasil neste sábado; confira

Lula passa o dia no Maranhão, no Nordeste brasileiro, e Bolsonaro marca presença em Novo Hamburgo, no Sul do país

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita o Casarão das Quebradeiras de Coco do Maranhão no centro de São Luís a partir das 8h30. Jair Bolsonaro (PL) participa do evento chamado “Mulheres pela vida” na Fenac de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ciro Gomes (PDT) faz duas caminhadas com apoiadores, a primeira no centro de Serra, no Espírito Santo, às 10h, e a segunda em Contagem, Minas Gerais, às 14h. Simone Tebet (MDB) visita a Usina da Paz em Cabanagem, em Belém do Pará, às 8h30. Às 16h30, ela participa da 17ª edição da Feira Internacional de Tecnologia em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade no Expoimigrantes, em São Paulo. Soraya Thronicke (União) cumpre agenda em São Paulo: às 9h, ela faz caminhada e corpo a corpo com eleitores em Barueri; às 15h45 participa da cerimônia de inauguração da organização não governamental Seramor, em Itapevi; às 17h30 tem reunião com os ativistas da causa animal e com advogados em Cotia. Felipe D’Avila (Novo) participa do lançamento de candidaturas do partido da região de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul às 12h30. Às 19h, ele comparece ao jantar de lançamento da candidatura do deputado Fabio Ostermann à Câmara dos Deputados, em Porto Alegre. Vera Lúcia (PSTU) participa de plenária com a militância e apoiadores em Curitiba, no Paraná, às 15h. Sofia Manzano (PCB) cumpre agenda com as candidatas do partido em Goiás, às 9h. Às 15h, ela faz pronunciamento no encontro “Cristãos pelo Socialismo”. Às 17h, Manzano deve ir ao aniversário da União da Juventude Comunista em Taguatinga, no Distrito Federal. José Maria Eymael (DC) faz caminhada em Taboão da Serra, na grande São Paulo, às 11h.