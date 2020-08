Mourão diz que países europeus não cuidam das próprias florestas

Vice-presidente deu as declarações nesta sexta-feira (8) durante um debate transmitido pela internet

Flickr/Palácio do Planalto Falando a investidores internacionais, Paulo Guedes pediu aos estrangeiros que sejam gentis com o Brasil



Hamilton Mourão reforça discurso do Governo e, ao ser questionado sobre a Amazônia, diz que países europeus não cuidam das próprias florestas. O vice-presidente da República deu as declarações nesta sexta-feira (8) durante um debate transmitido pela internet com o ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo. Essa é a mesma linha argumentativa adotada pelo ministro da Economia na quinta.

Falando a investidores internacionais, Paulo Guedes pediu aos estrangeiros que sejam gentis com o Brasil porque eles destruíram as próprias florestas. Para o vice-presidente, a exploração da Amazônia deve seguir os parâmetros atuais da sociedade, focando na Bioeconomia. Hamilton Mourão diz que os organismos internacionais não se importam com reais problemas da região.

Mourão disse ainda que os povos indígenas querem explorar suas regiões mas são impedidos pois, segundo o vice-presidente, são tratados como animais em zoológico. Nesta sexta, o Inpe divulgou que os alertas de desmatamento na Amazônia subiram 34,5% em um ano — o maior valor dos últimos cinco anos. No período entre agosto de 2018 a julho de 2019, o Inpe apontou que a Amazônia perdeu mais de 10 mil km² de floresta.

