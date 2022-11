Mourão diz ter ‘quase certeza’ que Bolsonaro passará faixa presidencial para Lula

Vice-presidente não descarta a possibilidade de ele mesmo ter que fazer o gesto em janeiro de 2023

Romério Cunha/VPR - 28/06/2019 Atual vice-presidente do Brasil e senador eleito, Hamilton Mourão



O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), afirmou que tem “quase certeza” que o presidente Jair Bolsonaro (PL) vai passar a faixa presidencial para o novo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 1º de janeiro. Entretanto, Mourão não descartou a possibilidade de Bolsonaro determinar que ele mesmo, como vice, faça a entrega para o petista. Ao ser questionado sobre o assunto na saída do Palácio do Planalto, o vice-presidente disse que, apesar dessa possibilidade, não acredita que ela vá ocorrer. “Não, acho que não. Vocês estão especulando essa história há horas. Ainda faltam dois meses”, comentou. Mourão revelou ainda que não foi convidado para o primeiro pronunciamento de Bolsonaro após a eleição, mas classificou o discurso como “excelente”, tendo sido semelhante ao que havia sido combinado no dia anterior e, que apesar de não falar explicitamente, o presidente reconhece a vitória de Lula ao agradecer os votos que recebeu. O senador eleito pelo Rio Grande do Sul disse ainda que o pronunciamento de Bolsonaro pode ter sido um gesto importante para reduzir as manifestações nas rodovias. “Acho que isso vai acontecer, a polícia está agindo também. Pediu o apoio para a Força Nacional, para a Polícia Federal. E, se por acaso, alguns persistirem e necessitar de alguma outra medida, serão tomadas, mas vamos com calma”, disse.

*Com informações da repórter Carolina Abelin