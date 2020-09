Mourão diz que queimadas no Pantanal são sazonais

Incêndios de grandes proporções atingem à região há mais de 40 dias e queimaram 12% da vegetação local

Chico Ribeiro / Governo MS Atualmente, o pantanal enfrenta as piores queimadas dos últimos 20 anos e além da vegetação, os animais também estão sendo diretamente atingidos



O governo não esconde a preocupação com os incêndios no Pantanal que atingem à região há mais de 40 dias e já queimou 12% da vegetação local. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, que comanda o chamado Conselho da Amazônia, responsabiliza a seca na região que se arrasta há anos. Segundo ele, o problema é tão grande que as chamas também se alastram pela Argentina e Bolívia. O vice-presidente explica que não há como comparar a situação do Pantanal com a da Amazônia. O Pantanal segundo ele, é do tamanho de um décimo da Amazônia e as soluções acabam sendo diferentes. Atualmente, o Pantanal enfrenta as piores queimadas dos últimos 20 anos e além da vegetação, os animais também estão sendo diretamente atingidos. O fogo coloca ainda em mais risco, inclusive espécies ameaçadas de extinção.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin