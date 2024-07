MP denuncia funcionário por tortura e morte de paciente em clínica de terapia em São Paulo

Caso ocorreu no início do mês, quando Jarmo Celestino de Santana, de 55 anos, morreu após ser amarrado sem camisa em uma cadeira e agredido

Reprodução/Band Após as agressões, Jarmo foi levado para um posto de saúde em Vargem Grande Paulista



O Ministério Público de São Paulo denunciou Mateus de Camargo Pinto, funcionário de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, por torturar um paciente até a morte. O caso ocorreu no início do mês, quando Jarmo Celestino de Santana, de 55 anos, morreu após ser amarrado sem camisa em uma cadeira e agredido. Um vídeo do momento da agressão mostra um grupo de homens rindo da situação. As imagens chocantes revelam a crueldade do ato, que culminou na morte do paciente. Após as agressões, Jarmo foi levado para um posto de saúde em Vargem Grande Paulista, também na Grande São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Em uma delegacia em Cotia, Matheus de Camargo Pinto admitiu ter gravado o vídeo. Durante a investigação, a polícia civil encontrou um áudio em que o funcionário confessa ter agredido o paciente. Essas evidências foram cruciais para a denúncia formalizada pelo Ministério Público.

Publicado por Luisa Cardoso