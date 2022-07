MP do Paraná pede continuidade da investigação sobre a morte do tesoureiro do PT

Segundo a defesa da vítima, o crime teria motivações políticas, embora a hipótese tenha sigo descartada pelas autoridades

Reprodução/Facebook/Prefeitura de Nova Iguaçu Marcelo Aloizio de Arruda foi assassinado durante sua festa de aniversário que tinha o ex-presidente Lula como tema do evento



O Ministério Público de Foz do Iguaçu (MP), no Paraná, declarou que não considera encerrado o processo que investiga a morte do guarda municipal e militante petista Marcelo Arruda. O MP encaminhou uma documentação à Justiça e à Polícia Civil e solicitou que possam ser encaminhadas questões referentes à conduta do atirador, que pode ter algum problema psiquiátrico. Além disso, o órgão solicitou novamente a quebra do sigilo telefônico, laudo do Instituto Médico Legal e a avaliação das câmeras de segurança do local.

Segundo a defesa de Arruda, o crime teria motivações políticas, embora a hipótese tenha sigo descartada pelas autoridades. O policial Jorge Jose da Rocha Guaranho chegou no local da festa de 50 anos do petista, discutiu com a vítima, saiu do local e ao retornar acabou atirando contra o tesoureiro durante a madrugada do dia 10 de julho.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer