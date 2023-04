MP-RJ inclui nova acusação no processo contra madrasta acusada de envenenar enteados

Cintia Mariano Cabral é responsabilizada pela morte de Fernanda Cabral e pela tentativa de assassinato de Bruno Cabral; julgamento deve ocorrer nos próximos dias

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã Cintia Mariano Cabral é acusada de matar uma enteada envenenada por ciúmes do companheiro



A madrasta Cintia Mariano Cabral, acusada de matar uma enteada e tentar mata outro, teve mais uma denúncia incluída contra ela na Justiça pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Fernanda Cabral passou mal depois de almoçar na casa de Cintia. Ela foi rapidamente encaminhada ao hospital de Realengo, na zona norte da capital fluminense, onde ficou internada por alguns dias, mas não resistiu e morreu. Poucos dias depois, o irmão dela, Bruno Cabral, de 16 anos, também após almoçar na casa de Cintia passou mal e foi encaminhado ao mesmo hospital, com os mesmos sintomas. Entretanto, ele conseguiu sobreviver. A polícia segue investigando o caso, mas já não tem dúvidas de que ambos foram envenenados por Cíntia Cabral. A motivação seria o ciúme que ela teria dos enteados pelo companheiro. Na próxima semana, mais testemunhas devem ser ouvidas a respeito do caso, que já completou um ano. O próximo julgamento deve acontecer nas próximas semanas. O Ministério Público, juntamente com a Polícia Civil, seguem acompanhando.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer