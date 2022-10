MPF volta a pedir que Forças Armadas detalhem gastos do 7 de Setembro no RJ

Órgão já havia mencionado a ausência de cuidado e esforço necessário de autocontrole para distinguir as celebrações da data de manifestações políticas realizadas na orla de Copacabana

Vanessa Ataliba/Zimel Press/Estadão Conteúdo - 07/09/2022 RJ - 7 DE SETEMBRO/RIO/BOLSONARO - GERAL - Apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), se reúnem na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 7 de setembro de 2022, dia das celebrações pelo bicentenário da Independência do Brasil. 07/09/2022 -



Nesta quarta-feira, 12, o Ministério Público Federal (MPF) voltou a pedir que as Forças Armadas detalhem os gastos com eventos de 7 de setembro no Rio de Janeiro. No ofício, é determinado que o governo preste informações precisas sobre o planejamento adotado para os desfiles realizados na praia de Copacabana e os respectivos gastos realizados. De acordo com os procuradores, as Forças Armadas não esclareceram pontos questionados em um pedido anterior e, por isso, prevalecem ainda, de acordo com o ofício: “Incertezas em relação às informações solicitadas, sendo que a última manifestação do Ministério da Defesa atribui aos comandos das forças a responsabilidade de responder ao MPF sobre o planejamento adotado”. A solicitação do MPF foi incluída no inquérito que apura se houve desvio de finalidade por parte da União na realização dos eventos do Bicentenário da Independência. A resposta, de acordo com o MPF deve incluir “informações sobre análise prévia acerca dos riscos de confusão com manifestação político-partidária e medidas para preveni-la, além da relação de gastos com o evento em si e com a emissão de diárias e passagens e outros custos”.

Em análise preliminar, o MPF já havia mencionado a ausência de cuidado e esforço necessário de autocontrole para distinguir as celebrações da data de manifestações políticas realizadas na orla de Copacabana. O órgão citou também a necessidade do equilíbrio entre a liberdade de expressão e o dever de cuidar e preservar todos os direitos previstos na Constituição Federal, além de ressalvar o papel dos militares na forma prevista na Constituição.

*Com informações da repórter Iasmin Costa