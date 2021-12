MPRJ avalia reprodução simulada da operação no Complexo do Salgueiro

Ação do Bope aconteceu em 20 de novembro e resultou na morte de nove pessoas

MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 22/11/2021 Dos nove morte, cinco tinham passagens pela polícia e pelo menos seis usavam roupas camufladas



O Ministério Público do Rio de Janeiro avalia realizar uma reconstituição da operação no Complexo do Salgueiro, realizada em 20 de novembro, que terminou com a morte de nove pessoas. Oito corpos foram encontrados de uma área de mangue por moradores da região e o nono morto seria um homem acusado na morte de um sargento da Polícia Militar na véspera da operação, o que teria motivado a intervenção do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o Bope. Dos nove morte, cinco tinham passagens pela polícia e pelo menos seis usavam roupas camufladas, segundo informações da Polícia Civil. Inquéritos já foram abertos pela Polícia Civil, Polícia Militar e pelo Ministério Público. Investigações apontam que mais de 1.500 disparos foram realizados pelos agentes durante a ação. Agora, o MPRJ avalia a necessidade de uma reprodução simulação da ação.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga