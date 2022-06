MPRJ investiga tour de 25 vereadores de Belford Roxo em Brasília

Além dos parlamentares, o prefeito da cidade e oito secretários da cidade também se ausentaram para participar da festa de laçamento da pré-candidatura de Luciano Bivar (União) no DF

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo A Câmara dos Deputados foi um dos pontos visitados pela comitiva de Belford Roxo enquanto os trabalhos legislativos ficaram parados no município da Baixada Fluminense



A ida em massa de vereadores da cidade de Belford Roxo, do Rio de Janeiro, à Brasília para um encontro político e visitas à Câmara dos Deputados entrou na mira do Ministério Público Fluminense. Durante a viagem, a Câmara de Vereadores de Belford Roxo, município da Baixada Fluminense, ficou praticamente sem sessões. De uma só vez, 25 vereadores foram à Brasília para esse encontro partidário. Muitos deles aproveitaram a ida à capital federal para visitar a Câmara dos Deputados, tirar fotos e selfies e visitar outros locais turísticos. Além dos 25 vereadores, o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, e oito secretários da cidade também se ausentaram no mesmo período com o mesmo objetivo. Foram todos a festa de lançamento da pré-candidatura de Luciano Bivar (União) à Presidência da República. Os políticos e servidores registraram seus passeios em pontos turísticos e fotos nas próprias redes sociais. Em nota, a prefeitura de Belford Roxo informou que o prefeito Waguinho é o presidente União Brasil no Rio de Janeiro e que foi ao encontro do partido para demonstrar seu apoio ao presidente nacional da legenda na pré-candidatura à Presidência da República. Sobre a viagem dos vereadores, a prefeitura informou que os poderes são harmônicos e independentes, respondendo cada um por seus atos administrativos.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga