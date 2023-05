Mudança na cobrança do ICMS vai pressionar o preço da gasolina em todo o Brasil

Nova alíquota fixa deve provocar aumento no valor do combustível a partir de 1º de junho; recentemente, a Petrobras anunciou redução no preço para as distribuidoras

KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Atualmente, cobrança do ICMS é feita com base em percentual do valor de venda



O mês de junho se aproxima e traz uma nova preocupação com o preço dos combustíveis, já que a cobrança do ICMS sobre a gasolina irá mudar a partir do dia 1º do mês que vem. A partir da data, o imposto vai ter uma alíquota única e fixa sobre o litro da gasolina, colocando pressão e aumentando o preço do combustível. A partir do dia 1º, a cobrança sobre o litro da gasolina será de R$ 1,22 em todo o país. Hoje, ela é feita em percentual sobre o preço de venda do produto, variando de 17% a 18%. Segundo especialistas, o novo valor será maior do que os percentuais aplicados no território nacional. Ou seja, será uma pressão adicional sobre o litro da gasolina, que sofreu corte significativo sofrido pela Petrobras, na ordem de R$ 0,40 nas refinarias. No entanto, a redução do litro da gasolina, do diesel e do gás de cozinha ainda não chegou aos consumidores finais.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga