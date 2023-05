Ron DeSantis anunciará candidatura à presidência dos EUA ao lado de Elon Musk

Últimas pesquisas de intenção de voto mostravam o governador da Flórida atrás do ex-presidente Donald Trump nas primárias do partido republicano

EFE/Giorgio Viera Anúncio deverá acontecer nesta quarta-feira, 24, durante transmissão ao vivo no Twitter



O governador da Flórida, Ron DeSantis, deve anunciar sua pré-candidatura à Presidência dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 24, durante uma transmissão ao vivo no Twitter com o empresário e dono da plataforma, Elon Musk. A informação foi confirmada pelo magnata em entrevista ao Wall Street Journal. “Vou entrevistar Ron DeSantis e ele tem um grande anúncio a fazer”, disse Musk, que também compartilhou a publicação de um correspondente da Fox News confirmando que DeSantis anunciará sua pré-candidatura. A conversa entre o governador e Musk está marcada para as 18h de Washington (19h de Brasília) desta quarta. Além do anúncio da candidatura, DeSantis deverá divulgar um vídeo de lançamento e iniciar um retiro de três dias em Miami com alguns doadores de campanha dele, aos quais dará mais detalhes da corrida. Depois, DeSantis deverá embarcar em turnê por Estados que realizam as votações prévias de maneira antecipada. A expectativa é de que, ao anunciar sua candidatura ao lado de Musk, consiga fazer frente ao favorito do partido republicano, Donald Trump. No último balanço divulgado, DeSantis tinha19,9% das intenções de votos, enquanto Trump aparecia com média de 56%.

*Com informações da AFP