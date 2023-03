Mulher é mantida refém dentro de carro há mais de 14 horas no Pará

Os filhos da vítima também foram mantidos como reféns, mas já foram soltos pelo sequestrador; caso acontece em via importante da capital Belém e é monitorado pela polícia

Jovem Pan News Criminoso estaria usando uma faca para ameaçar as vítimas



Uma mulher está sendo mantida refém dentro de um carro há mais de 14 horas na cidade de Belém, no Pará. A vítima foi sequestrada por volta das 19h desta quarta-feira, 8, na Avenida Augusto Montenegro, uma das principais vias da capital paraense. Além da mulher, o sequestrador também manteve os filhos da vítima como refém. Os dois mais velhos tiveram sua liberação negociada ontem, enquanto o mais novo, de três anos, foi liberado pelo sequestrador na manhã desta quinta-feira, 9. As autoridades informam que o criminoso estaria usando uma faca para ameaçar a vítima. Segundo informações preliminares, a mãe teria entrado em um carro de aplicativo com os três filhos, sendo abordada logo em seguida pelo assaltante.