Polícia investiga feminicídio de grávida de oito meses no Rio de Janeiro

Principal suspeito de encomendar o crime é Diogo Viola de Nadai, que mantinha um relacionamento com a vítima e discutiu com ela horas antes do assassinato

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã Letycia Peixoto Fonseca e Diogo Viola de Nadai mantinham um relacionamento extraconjugal



A Polícia Civil investiga o feminicídio de Letycia Peixoto Fonseca, grávida de 8 meses. Dois homens em uma moto se aproximaram do carro em que ela estava com a mãe dela, Cintia Peçanha Peixoto Fonseca, e fizeram diversos disparos de armas de fogo. O principal suspeito de encomendar o assassinato é Diogo Viola de Nadai, companheiro de Letycia. Antes do crime, o casal teria tido uma briga em Campos, no norte do Estado do Rio de Janeiro. Em depoimento à polícia, a mãe da vítima disse que o motivo da briga foi que a filha não teria aceitado emprestar R$ 16 mil a Diogo, como ele havia pedido. A Justiça decretou a prisão temporária e por tempo indeterminado de Diogo, que é considerado uma pessoa de altíssima periculosidade. A polícia analisa o telefone dele após conseguirem a quebra do sigilo telefônico do acusado. Outras cinco pessoas foram presas também sob acusação de envovolvimento no crime. Dieogo Viola de Nadai era casado legalmente com outra mulher, mas mantinha relacionamento com Letycia. Médicos conseguiram fazer o parto, mas o recém-nascido morreu no dia seguinte.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga