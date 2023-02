Mulher morre em desabamento de laje no RJ durante seu próprio aniversário

Vítima completava 50 anos quando o desabamento aconteceu e não resistiu aos ferimentos; outras nove pessoas também foram feridas

Reprodução/Facebook Marta Galdina da Silva Almeida estava em sua festa de 50 anos quando a laje da casa caiu



Nesta segunda-feira, 20, uma idosa de 50 anos, que estava comemorando o aniversário dela com amigos e familiares quando morreu após o desabamento da laje de uma casa em Magé, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. A mulher foi identificada como Marta Galdina da Silva Almeida. O Corpo de Bombeiros chegou a socorrer a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos. Outras nove pessoas também se feriram no desabamento e foram levadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, e para a UPA de Piabetá, em Magé. Neste Carnaval, outra tragédia foi registrada no mesmo município, um tiroteio entre um miliciano e um policial civil durante a dispersão de um bloco. Duas pessoas morreram, uma criança de nove anos de idade e uma enfermeira. Outras 16 pessoas ficaram feridas e algumas ainda estão internadas em estado grave.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga