Polícia investiga morte de jovem em parque de diversões dentro de shopping no Rio

Isabele Belmont foi sepultada nesta terça e deixa uma filha de dois anos de idade

Reprodução/Facebook/41º Batalhão de Polícia Militar - PMERJ Polícia investiga o caso



A 34ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro investiga o caso da morte Isabele Belmont, de 26 anos de idade, morreu em um brinquedo de um parque de diversões dentro do Shopping Bangu, na zona oeste da cidade. As imagens das câmeras de segurança mostram primeiro um momento em que ela estava no brinquedo, depois de alguns minutos ela desaparece. De acordo com testemunhas, ela teria pedido ajuda, mas o brinquedo não parou. Outras falam que o brinquedo já estava apresentando falhas. A perícia foi realizada no local. Segundo a prefeitura do Rio de Janeiro, o alvará para funcionamento do brinquedo estava regular desde dezembro de 2022. O Shopping Bangu diz que está prestando o apoio à família e também colaborando com as investigações. Isabele foi sepultada no Jardim da Saudade, Sulacap, na zona oeste da capital fluminense e deixa uma filha de dois anos.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer