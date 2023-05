Mulheres em cargos de liderança nas afiliadas da Jovem Pan são destaque na 11ª Work Week

Durante encontro com representantes das 120 filiadas, diretoras da rede exaltaram a importância das mulheres para o funcionamento da emissora

Reprodução/Jovem Pan News A diretora-estratégica do Grupo Jovem Pan, Lota Ferraz, indica que as conversas com as afiliadas foram inspiradoras e as mulheres têm papel fundamental para assumir posições de destaque.



A liderança das mulheres está cada vez mais presente na comunicação brasileira. Na 11ª edição da Work Week do Grupo Jovem Pan, esse papel foi destaque. A diretora-administrativa da Jovem Pan Rio do Sul, em Santa Catarina, Heloísa Ohf de Andrade, ressalta a participação cada vez maior. “Até pouco tempo atrás, o rádio era predominantemente masculino, tanto no operacional quanto na gestão. Isso vem mudando gradativamente. Hoje nosso quadro em Rio do Sul é bem mais equilibrado, antigamente não tinha mulheres”, diz Heloísa. A diretora-estratégica do Grupo Jovem Pan, Lota Ferraz, indica que as conversas com as afiliadas foram inspiradoras e as mulheres têm papel fundamental para assumir posições de destaque. “Acredito que a participação das mulheres é cada vez mais frequente e constante em todas as empresas que hoje atuam no mercado nacional. A gente vem se capacitando no decorrer das últimas décadas e, hoje, você tem mulheres muito preparadas para assumir cadeiras de liderança em qualquer tipo de empresa ou segmento”, diz Lota. A Câmara dos Deputados aprovou neste mês o projeto que exige das empresas a publicação de relatórios sobre igualdade salarial entre homens e mulheres.

A diretora de Marketing e Redes Sociais da Jovem Pan, Patrícia Vidal, ressalta a valorização que a empresa dá às mulheres. “A Jovem Pan tem essa coisa de ter uma participação grande das mulheres não só nos cargos de liderança, mas nos cargos de São Paulo e nas afiliadas”, afirma. Para Ana Paula Melo, diretora-executiva da Jovem Pan de Joinville, as mulheres conquistaram seu espaço em uma área bastante concorrida e têm um olhar especial sobre gestão. “Acho que as mulheres vem ganhando um espaço de protagonista no meio executivo, não só no meio de comunicação, mas em todos os setores. Acho muito justo, porque a mulher tem essa capacidade multitarefa, tem um olhar bem diferenciado sobre a gestão. Tem a questão humana, esse olhar mais amplo sobre as coisas”, diz Ana Paula. A diretora-comercial da Jovem Pan, Marcela Marchi, falou sobre a experiência de, juntas, as afiliadas mostrarem força. “Somos a maior rede de afiliadas do país. Estar aqui com a maior parte dessa rede foi realmente entender as demandas regionais, locais e poder provocá-los a fazer projetos nacionais, trazendo um pouquinho da identidade da região para o nacional. […] A ideia é que todo mundo junto faça a diferença, porque ninguém faz a diferença sozinho”, diz Marchi. O Grupo Jovem Pan levanta essa bandeira da equiparação entre homens e mulheres há anos, com uma posição crítica a qualquer tipo de discriminação.

*Com informações do repórter Daniel Lian