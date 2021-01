Municípios preparam logística para vacinação contra Covid-19

A expectativa do governo federal é iniciar a imunização a partir do dia 20; no entanto, autoridades aguardam aprovação da Anvisa para uso emergencial de imunizantes contra a doença

EFE/Quique Garcia - 05/01/2021 Em São Paulo, a ideia é começar no dia 25, mas as autoridades estaduais dizem que a data pode ser antecipada



Municípios pelo Brasil correm para preparar as estruturas necessárias para campanha de vacinação contra a Covid-19. Entre eles está a logística para imunização, que envolve o transporte e armazenamento das doses, a ampliação dos locais e horários de imunização, o estoque de seringas e agulhas, entre outros pontos estratégicos. Em São Paulo, 12 mil auxiliares e 15 mil profissionais de saúde estarão distribuídos em 3 mil postos para aplicação da vacina contra a doença. A previsão é de que 600 mil pessoas sejam vacinadas por dia. Segundo o secretário de saúde de São Paulo, Edson Aparecido, a segurança durante as aplicações das doses é a principal preocupação na capital. “Nós tivemos problemas de segurança em algumas regiões da cidade na vacinação da febre amarela. Então agora há toda uma logística do ponto de vista de segurança para os profissionais que vão aplicar a vacina e também nos postos fixos e satélites.”

Em São Bernardo do Campo, cidade do ABC Paulista, o prefeito Orlando Morando diz que o município vai adaptar espaços para receber a população. “Ginásios poliesportivos, templos religiosos, se necessário for, áreas de teatro, tudo que for necessário será utilizado para que possamos fazer, o mais rápido possível, a campanha de vacinação. Posso assegurar que nenhuma vacina ficará mais de 24 horas esperando para ser aplicada”, relata. No Rio de Janeiro serão 450 pontos de vacinação em toda a cidade, distribuídos pelas unidades de atenção primária e por locais como escolas, associações comunitárias, além do sistema drive thru. Ao todo, 10,5 mil profissionais estarão envolvidos na imunização. A expectativa do governo federal é iniciar a vacinação a partir do dia 20. Em São Paulo, a ideia é começar no dia 25, mas as autoridades estaduais dizem que a data pode ser antecipada.

*Com informações do repórter Vinicius Moura