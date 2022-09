Museu do Ipiranga é reaberto nesta terça e Ministro do Turismo defende investimentos em Cultura

Reforma de mais de R$ 200 milhões foi financiada via lei de incentivo, com parceiros como o BNDES e diversas empresas privadas

MARIVALDO OLIVEIRA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Museu do Ipiranga será reaberto nesta terça-feira, 6, em evento para autoridades e patrocinadores



Após 9 anos distante dos olhos do público, o Museu do Ipiranga será reaberto nesta terça-feira, 6, em uma cerimônia para autoridades. Objetos, mobiliários e obras de arte que reconstroem a história do Bicentenário da Independência do Brasil podem ser encontrados neste monumento histórico a partir desta semana. A reforma de mais de R$ 200 milhões foi financiada via lei de incentivo à Cultura, com parceiros como o BNDES e diversas empresas privadas. Já a reforma do jardim que fica em frente ao imóvel foi custeada pelo governo do Estado de São Paulo. Em entrevista ao Pingos nos Is, da Jovem Pan News, o ministro do Turismo, Carlos Alberto de Brito, falou sobre a reabertura: “Realmente nós precisamos incentivar cada vez mais a Cultura no nosso país. Esse é um trabalho que o Ministério do Turismo, junto com a Secretaria Especial de Cultura, está realizando em todo o nosso país. É um momento muito importante, é um trabalho que está se destacando e tem o apoio do Governo Federal para que a gente possa fortalecer cada vez mais a Cultura”.

O ministro falou ainda sobre as manifestações programadas para o dia 7 de setembro: “Estamos comemorando a independência do Brasil, estamos comemorando a liberdade, a democracia. É esse trabalho que estamos realizando valorizando cada vez mais o nosso país. Ter os brasileiros nas ruas do nosso país no dia 7 de setembro é muito importante pra que a gente possa fortalecer cada vez mais a mensagem de que o brasileiro vive o Brasil e que ele comemora a independência, comemora a liberdade e que nós estamos trabalhando no caminho certo para um futuro muito melhor para o nosso país”. A cerimônia de abertura do Museu do Ipiranga desta terça é apernas para autoridades e patrocinadores e amanhã o patrimônio é inaugurado para convidados. A visita para o público geral começa na quinta-feira, 8. Os ingressos, que inicialmente serão gratuitos, precisam ser retirados online.

*Com informações da repórter Carolina Abelin