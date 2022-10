Na reta final da eleição, Marco Aurélio Mello reafirma voto em Bolsonaro

Anúncio foi feito em um artigo nomeado ‘Por que Bolsonaro?’; no relato o ex-ministro do STF relembrou episódios de corrupção dos governos petistas

José Cruz/ Agência Brasil Marco Aurélio Mello é ex-ministro do Supremo Tribunal Federal



Nesta quinta-feira, 27, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, afirmou que votará em Jair Bolsonaro (PL) no 2º turno das eleições. O anúncio foi feito em um artigo nomeado “Por que Bolsonaro?”, enviado a veículos de imprensa. Mello relembrou episódios de corrupção dos governos petistas e disse que, como ex-juiz, não pode subscrever o nome de quem durante oito anos foi presidente da República e teve o perfil político manchado pelos casos do Mensalão e Lava Jato. O magistrado aposentado disse que votou em Ciro Gomes (PDT) no 1º turno e destacou o bom resultado nas urnas de ex-ministros que trabalharam no atual governo e conseguiram se eleger para o Congresso Nacional e disputam governos estaduais.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina