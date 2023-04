‘Não faltarão recursos para acolher pessoas em situação de rua’, afirma Ricardo Nunes

Prefeito de São Paulo afirmou que gestão poderá contratar vagas em hotéis de acordo com a demanda; segundo censo de 2021, a capital tem 32 mil pessoas vivendo nas ruas

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo o prefeito, capital tem 21 mil vagas disponíveis para abrigar população que vive em situação de rua



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), garantiu que tem condições de abrigar todas as pessoas que estão vivendo nas ruas da capital paulista. Segundo o último censo da Prefeitura, realizado em 2021, são quase 32 mil pessoas nesta condição, com 21 mil vagas disponíveis em abrigos. Segundo Nunes, a gestão municipal tem recursos para ampliar esse número conforme a demanda. “Não faltará, por parte da Prefeitura de São Paulo, recursos para que a gente dê o acolhimento para todas as pessoas. Se hoje eu tiver que contratar mil, duas mil ou três mil vagas de hotel, eu vou contratar. Hoje, temos vagas ociosas, mesmo com 21 mil vagas”, disse Nunes. Um decreto de 2020 estipula que os fiscais estão proibidos de retirar pertences pessoais da população de rua, como documentos e cobertores. O texto permite apreensão de objetos que caracterizem estabelecimento permanente em local público e estejam impedindo a livre circulação. As ações de zeladoria também permanecem na região da Cracolândia. Para os dependentes químicos, em vez de vagas e abrigos, os fiscais sugerem internação voluntária. A gestão tem 100 vagas no Hospital Cantateira para essa população.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini