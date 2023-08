‘Não há como competir’, analisa representante do varejo sobre isenção da tarifa para compras importadas de até US$ 50

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, Jorge Gonçalves Filho destacou que medida prejudica o empreendedor brasileiro

Reprodução/Jovem Pan News Presidente do IDV, Jorge Gonçalves Filho, durante entrevista ao Jornal da Manhã



Desde 1º de agosto as empresas podem pedir a isenção da tarifa de importação de 60% para produtos importados de até US$ 50. Para isso, as companhias precisam fornecer informações a Receita Federal. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV), Jorge Gonçalves Filho, destacou que um estudo inédito, divulgado nesta semana pelo instituto, aponta que a redução a zero do imposto de importação para compras de até US$ 50 feitas nas plataformas de e-commerce internacionais prejudica o empreendedor brasileiro. “Essa questão de isentar até US$ 50 de produtos importados por essas plataformas de e-commerce internacionais é muito séria. Se passarmos para a nossa moeda, são R$ 250. É quase o ticket médio da venda de 90% dos varejistas. Parece um número pequeno, mas é muito grande. É muito importante que seja revisto”, iniciou. “O IDV defende a competição, mas em regras iguais. Hoje, estamos com 17% do ICMS, mas zero de imposto por rotação. Fizemos um estudo para verificar se estávamos requisitando algo que não estava correto. Ao contrário, verificamos que se pegarmos da cadeia da produção, intermediação e até chegar na ponta do nosso consumidor, no mínimo, 85% é de carga tributária. Então estamos disputando 17% do ICMS e 85% de carga que pagamos. Então não há como competir e defender que o produto brasileiro vai fazer frente ao que vem importado”, acrescentou.

Confira a íntegra da entrevista com o presidente do IDV, Jorge Gonçalves Filho: