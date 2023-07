‘Não são os partidos que pedem ministérios, é o presidente quem oferece’, diz Lula na Europa

Declaração acontece após líder do governo na Câmara falar que entrada de PP e Republicanos no Ministério está ‘consolidada’

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Presidente Lula cumpre agenda em Bruxelas, capital da Bélgica



O governo federal segue na articulação com o Centrão para uma possível reforma ministerial. No entanto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mesmo cumprindo agenda em Bruxelas, capital da Bélgica, fez questão de deixar claro nesta quarta-feira, 19, que “não são os partidos que pedem ministérios, é o presidente quem oferece”. A declaração do petista acontece após o líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado federal José Guimarães (PT-CE), afirmar que a entrada de quadros do Progressistas (PP) e do Republicanos na Esplanada dos Ministérios “está consolidada”. Apesar de estar longe do Palácio do Planalto, Lula desautorizou as negociações sem a sua participação. O presidente, inclusive, voltou a lembrar que a decisão de trocas nos ministérios é dele. “À medida em que você tem partidos que queiram participar da base, nós temos interesse em trazer esses partidos para dar tranquilidade à nossa governança dentro do Congresso. Mas quem discute ministro é o presidente da República. Não é o partido que pede ministério. É a República que oferece. No momento adequado, quando eu voltar, após as férias dos deputados, sem a pressa dos líderes, chamarei as pessoas para conversar e vou oferecer o que acho necessário oferecer para construir a tranquilidade no Congresso que nós precisamos”, disse Lula, em entrevista coletiva na Bélgica. Ele passará ainda por Cabo Verde, na África, antes de retornar ao Brasil.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin.