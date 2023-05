Negociações para adiar pagamento de dívidas de R$ 23 bilhões estão avançadas, diz Mercadante

Durante encontro com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, presidente do banco de fomento ainda prometeu investimentos na região do Cais do Valongo

CARLOS ELIAS JUNIOR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente do BNDES se reuniu com o prefeito do Rio de Janeiro nesta segunda



O presidente do BNDES, Aloízio Mercadante, afirmou que a negociação para repactuar repasses do banco de fomento está avançada. As conversas para que o banco possa estender até 2026 a devolução dos recursos ao Tesouro Nacional estão bem encaminhadas, afirmou o presidente. A hipótese do BNDES postergar o pagamento de R$ 23 bilhões remanescentes m em dívidas está sendo tratada junto ao Tribunal de Contas da União (TCU). Ao longo dos últimos anos, o BNDES vem quitando os empréstimos. Segundo Mercadante, o banco tem que exercer o papel de fomentador e estimulador da economia brasileira e não de financiador do Estado. Mercadante disse também que deverá anunciar investimentos no Cais do Valongo, no centro do Rio de Janeiro. “Nós vamos abrir um fundo novo, por iniciativa do BNDES. Vamos buscar parceiros, para fomento. Aquilo é o pré-sal da história e da cultura negra no Brasil. É uma coisa muito forte e muito bonita”, disse Mercadante nesta segunda-feira, 22, durante encontro com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD). Os dois também falaram sobre investimentos em transportes municipais, com o BNDES financiando R$ 1 bilhão para melhorias no transporte urbano.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga