‘Nem o momento e nem o ambiente são propícios para aprovação da reforma’, diz ex-secretário da Receita

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, Marcos Cintra defendeu maior debate sobre a proposta

Reprodução/Jovem Pan News Ex-secretário da Receita Federal, Marcos Cintra durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News



O ex-secretário da Receita Federal Marcos Cintra afirmou na manhã desta quarta-feira, 5, que o “momento e o ambiente” não são propícios para a aprovação da reforma tributária. O texto, sob relatoria do deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), é prioridade na pauta desta semana na Câmara dos Deputados. A ideia do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), é aprovar ao menos o primeiro turno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) antes do início do recesso parlamentar, marcado para 18 de julho. Governadores, prefeitos e parlamentares intensificam reuniões em Brasília desde o começo da semana para pressionar por alterações na proposta. Eles alegam que o formato atual do texto reduz a arrecadação de impostos de Estados e municípios. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, Marcos Cintra defendeu maior debate sobre a reforma antes da votação. “Nem o momento e nem o ambiente são propícios para aprovar essa reforma tributária. A única certeza que se tem é que ninguém tem certeza de nada. Ou o governo sonega informações ou também não sabe. O fato é que nós navegamos em um mundo de incertezas. O projeto foi anunciado há dez dias e se quer aprovar em 15 dias após seu anúncio. Isso é até um desrespeito para o contribuinte e para a sociedade. A sociedade não está preparada para aprovar esse projeto porque não teve tempo de discuti-lo, como é necessário em qualquer projeto importante como a reforma tributária”, comentou.

Confira a íntegra da entrevista com o ex-secretário da Receita Federal Marcos Cintra: