Neste domingo, Cuba vota referendo de legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo

Se for aprovada pela população, nova lei pode alterar a definição que prevê a união entre um homem e uma mulher, para o conceito de casamento entre duas pessoas

CARLA CARNIEL/ ESTADÃO CONTEÚDO Se for aprovada com mais de 50% dos votos da população cubana, a lei que valida o casamento entre pessoas do mesmo sexo entrará em vigor no dia seguinte à divulgação dos resultados



Mais de 8 milhões de cubanos com mais de 16 anos vão às urnas neste domingo, 25, para votar em um referendo sobre a validade de uma lei que vai substituir o Código de Família de Cuba, em vigor desde 1975. O novo texto altera a definição que prevê a união entre um homem e uma mulher, para o conceito de casamento entre duas pessoas. O governo fez uma intensa companha a favor do “sim” na mídia estatal, enquanto os veículos de oposição se manifestaram contra o casamento igualitário. A Igreja Católica rejeitou categoricamente a proposta. Analistas alertam para possibilidade de abstenção em massa, como forma de protesto contra o governo em meio à difícil situação econômica que a população cubana enfrenta, com falta de alimentos e fome. Se for aprovada com mais de 50% dos votos, a lei que valida o casamento entre pessoas do mesmo sexo entrará em vigor no dia seguinte à divulgação dos resultados, caso contrário o código atual permanecerá em vigor.

*Com informações da repórter Nanny Cox