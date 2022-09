Embaixada dos Estados Unidos retoma emissão de vistos em Cuba após cinco anos

Anúncio ocorre em meio à crise econômica em que milhares de cubanos tentam fugir do país para território norte-americano

Embaixada dos Estados Unidos/Reprodução Em 2017. o ex-presidente Donald Trump interrompeu o processamento de vistos em Cuba



Nesta quarta-feira, 22, a Embaixada dos Estados Unidos em Havana anunciou que se prepara para retomada completa dos serviços de vistos para imigrantes em Cuba, para facilitar a ida de cubanos para o território norte-americano e o reencontro entre famílias. O processo estava parado desde 2017, quando o ex-presidente Donald Trump interrompeu o processamento de vistos em Cuba e exigiu que os solicitantes passassem por entrevistas na Guiana. Com a retomada do programa “Cuban Family Reunification Parole”, cidadãos norte-americanos podem solicitar permissão de entrada para seus familiares em solo cubano para que se reúnam nos Estados Unidos mais cedo do que poderiam por meio do processamento regular de visto de imigrante. Para isso, o órgão irá aumentar o quadro de funcionários trabalhando no local. Atualmente, Cuba vive sua pior crise e um grande número de cubanos tenta sair do país e chegar até a fronteira norte-americana. Quase 198 mil cubanos entraram de maneira irregular nos Estados Unidos entre outubro de 2021 e agosto deste ano, a maioria por terra, de acordo com a agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. “Esses esforços são um passo fundamental para cumprir o compromisso dos EUA sob os Acordos de Migração EUA-Cuba para garantir que a migração legal total para os Estados Unidos de Cuba seja de um mínimo de 20 mil cubanos por ano, sem incluir parentes imediatos de cidadãos dos EUA. O Departamento de Estado continua avaliando a expansão dos serviços de vistos em Havana, conforme as condições permitirem”, afirmou em comunicado.