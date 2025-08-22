ONU declara oficialmente situação de fome na Faixa de Gaza

Diretor de ajuda humanitária da Organização das Nações Unidas, Tom Fletcher, afirmou que a situação ‘poderia ter sido evitada’ sem ‘a obstrução sistemática de Israel’

A ONU declarou oficialmente nesta sexta-feira (22) um cenário de fome em Gaza, o primeiro a afetar o Oriente Médio, depois que seus especialistas alertaram que 500.000 pessoas estavam em uma situação “catastrófica”. Após meses de advertências sobre a fome no território devastado pela guerra, a Classificação Integrada de Segurança Alimentar (IPC), órgão da ONU com sede em Roma, confirmou que uma fome está em curso em Gaza e que deve afetar as áreas de Deir al Balah e Khan Yunis até o final de setembro.

O diretor de ajuda humanitária da ONU, Tom Fletcher, afirmou que a fome em Gaza “poderia ter sido evitada” sem “a obstrução sistemática de Israel“.

“Esta é uma fome que poderíamos ter evitado se nos tivessem permitido. Mas os alimentos se acumulam nas fronteiras devido à obstrução sistemática de Israel”, declarou Fletcher, antes de acrescentar que “esta fome nos atormentará a todos”.

