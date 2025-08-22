Jovem Pan > Notícias > Mundo > ONU declara oficialmente situação de fome na Faixa de Gaza

ONU declara oficialmente situação de fome na Faixa de Gaza

Diretor de ajuda humanitária da Organização das Nações Unidas, Tom Fletcher, afirmou que a situação ‘poderia ter sido evitada’ sem ‘a obstrução sistemática de Israel’ 

  • Por Jovem Pan
  • 22/08/2025 07h20
Diretor de ajuda humanitária da ONU, Tom Fletcher

A ONU declarou oficialmente nesta sexta-feira (22) um cenário de fome em Gaza, o primeiro a afetar o Oriente Médio, depois que seus especialistas alertaram que 500.000 pessoas estavam em uma situação “catastrófica”. Após meses de advertências sobre a fome no território devastado pela guerra, a Classificação Integrada de Segurança Alimentar (IPC), órgão da ONU com sede em Roma, confirmou que uma fome está em curso em Gaza e que deve afetar as áreas de Deir al Balah e Khan Yunis até o final de setembro.

O diretor de ajuda humanitária da ONU, Tom Fletcher, afirmou que a fome em Gaza “poderia ter sido evitada” sem “a obstrução sistemática de Israel“.

“Esta é uma fome que poderíamos ter evitado se nos tivessem permitido. Mas os alimentos se acumulam nas fronteiras devido à obstrução sistemática de Israel”, declarou Fletcher, antes de acrescentar que “esta fome nos atormentará a todos”.

*Com informações da AFP 

