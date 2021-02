Nevasca histórica causa mortes e cancela milhares de voos nos EUA

Em Nova Jersey, autoridades bloquearam rodovias, suspenderam a circulação do transporte público e fecharam seis locais de vacinação

EFE/EPA/CJ GUNTHER - 02/02/21 A tempestade, com ventos de 80 quilômetros por hora, levou o Serviço Nacional de Meteorologia a emitir alertas



A tempestade de neve que atinge o nordeste dos Estados Unidos deixou mortos e voltou a interromper a campanha de vacinação contra a Covid-19 em parte do país nesta terça-feira, 2. Entre as vítimas, uma mulher de 69 anos e um homem de 48 morreram em acidentes causados pelo mau tempo na Pennsylvania. Pelo menos três Estados declararam emergência. Em Nova Jersey, as autoridades bloquearam rodovias, suspenderam a circulação do transporte público e fecharam seis locais de vacinação. Na Philadelphia, o governo local ordenou que as pessoas tirassem os carros de rotas de emergência para que equipes retirem a neve acumulada.

Morador de Massachussets, Michael Cordero, começou a tirar neve da rua às 7h e disse que continuaria até o final do dia. Para ele, esta foi provavelmente a pior nevasca da história. A tempestade, com ventos de 80 quilômetros por hora, levou o Serviço Nacional de Meteorologia a emitir alertas em diversos estados da costa leste. Mais de 1,6 mil voos foram cancelados, a maior parte em Boston, Nova York, Philadelphia e Washington. O presidente Joe Biden reagendou uma visita ao Departamento de Estado devido ao mau tempo.

*Com informações da repórter Nanny Cox