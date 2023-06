No Dia Nacional da Diabetes, médicos alertam para aumento de casos no Brasil

Mais de 17 milhões de pessoas adultas já foram diagnosticadas com a doença

Marcos Santos/USP Paciente diabético usa aparelho de medição de insulina



O diabetes afeta homens, mulheres e crianças de todas as idades no mundo inteiro. Atualmente, mais de meio bilhão de pessoas vivem com a doença. De acordo com levantamento realizado pelo Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington, os casos de diabetes em todo o mundo podem chegar a 1,3 bilhão até 2050. O médico endocrinologista Daniel Lerario explicou que a rápida taxa de crescimento está associada principalmente aos maus hábitos da população. “A explicação mais provável dessa perspectiva é o aumento da obesidade e o estilo de vida atual, com pouca atividade física, alimentos processados e excesso de açucares”, comentou. No Brasil, 17 milhões de pessoas adultas já foram diagnosticadas com a doença, o que faz o país ocupar a 5ª posição em incidência no mundo. Os dados comparativos foram levantados pelo Ministério da Saúde, que instituiu com a Organização Mundial da Saúde (OMS) 26 de junho como o Dia Nacional da Diabetes. Entre os alertas estão os fatores de risco. Daniel Lerario avalia que a maioria dos casos é de diabetes do tipo 2. “Com melhor comportamento pode prevenir a evolução do diabetes”, completou o endocrinologista. O diagnóstico de diabetes é feito por exame de sangue que mede os índices glicêmicos do organismo. Caso seja confirmado, é necessário que haja acompanhamento médico.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto.