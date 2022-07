No Maranhão, Bolsonaro diz que novos auxílios vão reduzir preços em agosto

Presidente participou de uma motociata, cumprimentou apoiadores e discursou para o público nordestino

Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo - 06/07/2022 Presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia no Palácio do Planalto



Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpriu agenda na cidade de Imperatriz, no Maranhão, e comentou a aprovação da PEC das Bondades. Na chegada, o presidente participou de uma motociata e cumprimentou apoiadores e na sequência discursou para o público sobre a implementação das mudanças que aumentam o Auxílio Brasil e disse que aguarda redução nos preços já em agosto. “Taxa de desemprego está despencando, devemos ter deflação no próximo mês”, projetou.

À noite, o presidente participou da assembleia geral ordinária da convenção de ministros das igrejas evangélicas e assembleias de Deus do Maranhão e outros Estados. Bolsonaro também falou sobre ativismo judicial, lembrou que o próximo presidente terá que indicar outros dois nomes para o Supremo Tribunal Federal (STF), disse que aos poucos tentou colocar pessoas na suprema corte com um pensamento cristão e que jamais indicaria para o STF alguém que fosse à favor da legalização das drogas ou do aborto. Sem citar nomes, Bolsonaro fez menção aos seus dois indicados ao STF como promessa de campanha ainda em 2018 de que colocaria na corte alguém “terrivelmente evangélico”.

“Indicamos um pastor que também é um ser humano e pode errar. Tenho certeza que as pautas conservadoras estarão com ele. O ativismo judicia, acredito, não será aprovado porque esse pastor tem o poder de pedir vistas ao processo. Um freio que colocamos lá dentro. A outra vaga que eu tive coloquei uma pessoa profundamente conhecedora do que é o judiciário e tem nos ajudado muito. Nem falo com ele, ele sabe o que tem que fazer”, declarou.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina