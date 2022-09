No Rio de Janeiro, mais de 52 km de cabos de energia já foram roubados em 2022

Número supera o de todos os furtos e roubos dessa natureza em 2021 e o prejuízo calculado até o momento é de R$ 3,1 milhões

Fábio Vieira/Estadão Conteúdo No Rio de Janeiro, furtos de cabos elétricos dispararam em 2022



No Rio de Janeiro, mais de 52 quilômetros de cabos de energia foram furtados entre janeiro e agosto de 2022, de acordo com dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-RJ). O número supera todos os furtos e roubos dessa natureza em 2021. O prejuízo até agora é de R$ 3,1 milhões. No ano passado foram cerca de 41 quilômetros de cabos e com um prejuízo de cerca de R$ 3 milhões aos cofres públicos municipais. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem tentado enfrentar a ação dos criminosos com a instalação de sistemas de proteção, mas os esforços ainda não foram suficientes. A CET-RJ começou a instalar controladores no alto dos postes, um equipamento que regula o funcionamento dos sinais de trânsito da capital. Como a caixa fica a uma curta distância do chão, isso tem facilitado a ação dos criminosos. Já foram registrados os furtos de 53 caixas desse tipo em 2022. No ano passado, 137 equipamentos dessa natureza foram roubados, com um prejuízo calculado em R$ 5 milhões.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga