PM suspeito de roubar combustível da Petrobras é preso no Rio de Janeiro

Quadrilhas especializadas nesse tipo de crime atuam no Estado desviando milhares de litros de petróleo anualmente

REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo Somente em 2022, foram registrado 36 roubos de combustíveis em dutos da Transpetro no Rio de Janeiro



O Ministério Público e a Polícia do Rio de Janeiro prenderam nesta quinta-feira, 22, um policial militar e outros dois acusados de fazerem parte de uma quadrilha especializada no roubo de combustível de dutos da Transpetro, empresa subsidiária da Petrobras. O PM Claudio Rafael Bernardino foi apontado pelos investigadores como o chefe do grupo. Ele foi detido em casa, em Itaguaí, na grande Rio. Com ele, foram apreendidos um revolver calibre 38, uma granada, duas pistolas de airsoft, dois fuzis do mesmo tipo, uma algema, uma lanterna, um coutre, três carregadores de pistola e muita munição. Ao todo, os agentes de segurança pública cumpriram quatro mandados de prisão no mesmo caso e outros 11 de busca e apreensão. Além do Rio de Janeiro, a operação foi cumprida em outras cidades como Duque de Caxias e Itaguaí. Segundo o MP, Claudio e os demais suspeitos foram denunciados por organização criminosa e furto qualificado. Anualmente, milhares de litros de petróleo são desviados. Somente neste ano de 2022, foram registradas 36 tentativas de furto de combustíveis em unidades da Transpetro. Ainda assim, o número vem caindo em quantidade e volume em relação aos anos anteriores. Desde o ano passado, as forças de segurança do RJ têm se empenhado em atacar esse tipo de crime, já que há quadrilhas especializadas que atuam no Estado e também em outras localidades do Brasil.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga