Ato no Rio é alvo de bomba com fezes, e Lula diz estar empolgado por ‘mais quatro anos’

Ato teve um pequeno momento e tensão quando fogos de artifício e um explosivo caseiro foram lançados contra o público

PEI FON/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Lula permanece em primeiro lugar em todas as pesquisas de intenção de voto para as eleições de 2022



O ex-presidente da República Luís Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, na noite desta quinta-feira, 7, ao se referir ao presidente Jair Bolsonaro (PL) ter certeza de que é melhor do que a “coisa” que está no governo. No discurso para milhares de pessoas a Cinelândia, região central do Rio de Janeiro e palco histórico de atos políticos, foi cercada por tapumes e teve segurança reforçada com detectores de metal no acesso. Lula fez ataques ao atual governo e chamou o atual presidente de “fascista”, “genocida” e “insensível”: “A gente tem que ficar alerta, porque são milhares e milhares de fake news mandadas para as pessoas todos os dias na base do robô, tudo na base do robô. É uma máquina poderosa de contar mentiras. Um cara que mente 7 vezes ao dia não é possível. Então acho que derrotar esse cara [Bolsonaro] é uma questão de honra do povo brasileiro”.

O ato teve um pequeno momento e tensão quando fogos de artifício e uma bomba caseira com fezes foram lançados contra o público. O explosivo foi feito com uma garrafa PET, provocou forte estrondo e espalhou mau cheiro no local. Ninguém se feriu. A situação, que ocorreu antes da chegada de Lula, foi rapidamente contornado. O ex-presidente admitiu que quando foi eleito pela primeira vez teve “medo” e até “dor de barriga” por achar que poderia fracassar no governo e decepcionar o povo brasileiro. No entanto, Lula afirma que ouviu pessoas próximas, especialistas e amigos para vencer essas limitações.

“Na cadeia eu fiquei apaixonado, e saí da cadeia para casar. Como esse cara pode estar nervoso aos 76 anos, apaixonado e casado. Só não vou construir família porque não tenho mais idade. Mas, se vocês soubessem a garra que eu estou de governar esse país e provar que eu e o Alckmin vamos recuperar, que o Freixo vai recuperar, que os outros governadores de esquerda vão recuperar. Por isso que eu digo sem medo de errar, são 76 anos de idade, energia de 30 e tesão político de 20 anos”, afirmou o ex-presidente, que fez ainda duras críticas à política social e habitacional do governo e ao preço atual dos combustíveis no país. Lula também manifestou apoio a dias candidaturas, a do deputado estadual André Ceciliano (PT), que tenta uma vaga no Senado, e a candidatura de Marcelo Freio (PSB) ao governo do Rio de Janeiro.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga