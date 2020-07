Com ida ao Nordeste, Bolsonaro retoma nesta quinta agenda de viagens

As viagens marcam a retomada das atividades presidenciais após período de isolamento social

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo Na sexta-feira (30), o presidente vai ao Rio Grande do Sul onde deverá participar da entrega de um condomínio residencial



O presidente Jair Bolsonaro retoma a agenda de viagens e inaugurações com viagens à Bahia e Piauí. Pela manhã, ele estará na cidade de Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, onde vai participar da entrega o sistema de abastecimento de água da cidade. Em seguida, ele segue para Raimundo Nonato, no Piauí, onde visita o Parque Nacional da Serra da Capivara, o Museu Arqueológico e Museu da Natureza. Parlamentares do estado pediram ao presidente que divulgue a região. O Museu é considerado um dos mais bonitos e modernos do Nordeste, o problema é que ainda é pouco conhecido. Na sexta-feira (30), o presidente vai ao Rio Grande do Sul onde deverá participar da entrega de um condomínio residencial.

Na quarta-feira (29), o presidente participou de solenidade no Palácio do Planalto que contou com a presença da primeira dama, Michele Bolsonaro, de apoio às mulheres do campo que prega a necessidade de mais direitos. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ressaltou a importância da mão de obra das mulheres para garantir a manutenção da produção no campo, mesmo agora durante o período da pandemia. As mulheres, segundo a ministra, fazem um trabalho muitas vezes invisível e informal. No campo, elas têm menos acesso ao crédito, a tecnologia, à mecanização em suas propriedades, assistência técnica e cooperativismo. Até por conta disso, as mulheres do campo, segundo a ministra da mulher, Damares Alves, também estão recebendo o auxilio emergencial do governo. Elas somam quase 10 milhões de beneficiárias.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin