Nova alta do diesel e da gasolina deve levar inflação a 9% em 2022, diz economista

EDU ANDRADE/Ascom/ME - 12/05/2022 Paulo Guedes é o ministro da Economia do governo Bolsonaro



A alta no diesel e na gasolina, que começa a valer a partir deste sábado, 18, nas refinarias da Petrobras, deve ter um impacto na inflação oficial do Brasil de quase 0,20%, empurrando o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) para mais de 9% neste ano. Esta é a previsão do economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Duíbre André Braz. “Esse aumento pode afetar parcialmente a inflação de 2022, movendo para algo em torno de 9,2%. Ainda assim, claro, uma parte desse aumento pode ser compensada com uma redução de ICMS. Vamos ver como o preço vai se comportar na bomba a partir da data em que o imposto começar a vigorar”, falou à reportagem do Grupo Jovem Pan. O reajuste promovido pela estatal foi de 5,2% na gasolina, e em 14,3% no diesel.

