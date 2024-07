Nova ferramenta de prevenção a desastres naturais será instalada no Rio Grande do Sul

Radar, fabricado na República Tcheca, já chegou ao Brasil, mas passa por um período de calibragem, responsável pela análise das informações

Uma nova ferramenta de prevenção de desastres naturais será instalada no Rio Grande do Sul. O radar, fabricado em Praga, na República Tcheca, será um componente essencial na estratégia da Defesa Civil do estado para monitorar e antecipar eventos meteorológicos extremos. Quando estiver em operação, o equipamento identificará com precisão e antecedência riscos e ameaças de fenômenos meteorológicos extremos, fornecendo informações com previsão de curto prazo de 3 a 6 horas dentro de um raio de 150 km, abrangendo cidades da região metropolitana de Porto Alegre. O Rio Grande do Sul tem se adaptado a novas soluções climáticas após desastre, e o novo radar meteorológico deve entrar em operação no mês de agosto. O equipamento ajudará a prever com mais precisão o impacto do clima na região. O radar já chegou ao Brasil, mas passa por um período de calibragem, responsável pela análise das informações. O monitoramento será realizado a partir da sede da Defesa Civil, com uma equipe de seis meteorologistas responsáveis por suprir com informações os modelos meteorológicos que orientarão a emissão de avisos e alertas para a população.

