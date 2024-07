Ministério da Saúde anuncia R$ 140 milhões para hospitais do Rio Grande do Sul

Verba beneficiará 217 estabelecimentos privados sem fins lucrativos; ao total, o governo federal já disponibilizou R$ 277 milhões

O Ministério da Saúde anunciou a liberação de R$ 143,7 milhões para hospitais do Rio Grande do Sul, visando atender as vítimas das enchentes e auxiliar na reconstrução das unidades afetadas. A verba beneficiará 217 estabelecimentos privados sem fins lucrativos, dos quais 62% atendem exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), representando 72% dos leitos hospitalares do estado. O montante será liberado em parcela única e poderá ser utilizado em ações de atenção especializada ambulatorial e hospitalar, além da aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares. Com a primeira parcela liberada, até o momento, o governo federal já disponibilizou R$ 277 milhões para a saúde no estado. O governo admite que a ajuda ainda não será suficiente e que novos repasses poderão ser necessários. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, não soube explicar o quanto será repassado e que depende da evolução da recuperação dos hospitais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou o compromisso de não faltar recursos para a reconstrução e assistência à população do Rio Grande do Sul. A situação no estado apresentou em comparação aos últimos meses, mas ainda requer atenção do governo.

