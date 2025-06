Nova frente fria chega ao Sul do Brasil nesta quinta-feira

Defesa Civil emitiu alertas para região, uma vez que fenômeno climático aumenta o risco de chuvas intensas e ventos que podem chegar a 90 km/h

Foto: Anápio Pereira/Divulgação Geada em São José dos Ausentes



A região sul do Brasil está se preparando para enfrentar uma série de temporais previstos para esta quinta-feira (5), com a chegada de uma frente fria que promete trazer volumes expressivos de chuva entre 8 e 14 de junho. A meteorologia da Jovem Pan destaca que o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná serão as áreas mais afetadas por este fenômeno climático. Em resposta a essa previsão, a Defesa Civil emitiu alertas para essas regiões, destacando o risco de chuvas intensas, ventos que podem chegar a 90 km/h e a possibilidade de ocorrência de granizo. Cidades como Passo Fundo, Erechim, Chapecó, Pato Branco, Foz do Iguaçu e Palmas devem estar em alerta máximo para enfrentar as adversidades climáticas.

Além das chuvas intensas, uma onda de frio está prevista para atingir o centro e sul do Brasil a partir do dia 8 de junho, estendendo-se até o dia 14. As temperaturas devem ficar até 5ºC abaixo da média em estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Embora essa onda de frio seja menos intensa que a última registrada, ela será mais prolongada, o que exige atenção redobrada da população para lidar com as baixas temperaturas e seus possíveis impactos.

Enquanto isso, o tempo permanece firme no interior do Brasil e na maior parte do Nordeste, com exceção da faixa leste, que pode registrar chuvas esparsas. No Norte do país, a umidade continua alta, influenciando o clima no sul do Brasil. As temperaturas variam significativamente entre as regiões, com a capital paulista atingindo 28ºC, Belo Horizonte 28ºC, Campo Grande 29ºC, Porto Alegre 20ºC e Manaus 30ºC. Essa variação térmica é um indicativo das mudanças climáticas que a frente fria trará ao sul do Brasil até o fim de semana.

