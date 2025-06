Região Sul tem alerta para temporais nesta quarta-feira

Sistema de baixa pressão atmosférica localizado na altura do Paraguai trará chuvas para o oeste dos três estados da região

ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO As temperaturas também devem subir durante as tardes até sexta-feira



A previsão do tempo para esta quarta-feira (4) traz novidades significativas para diversas regiões do Brasil. De acordo com a meteorologia da Jovem Pan News, a onda de frio que marcou o início de junho está se dissipando na maior parte do país. Em São Paulo, o dia promete ser ensolarado com temperaturas mais elevadas, atingindo uma máxima de 27ºC. O estado entra em uma fase de tempo firme, sem previsão de chuva até sexta-feira, quando as instabilidades devem retornar à região sudeste. Felizmente, não há áreas de risco previstas para os próximos dias.

No sul do Brasil, um sistema de baixa pressão atmosférica localizado na altura do Paraguai trará chuvas para o oeste dos três estados da região. As temperaturas também devem subir durante as tardes até sexta-feira. O destaque de chuva mais forte é para o nordeste, especialmente no litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. No norte, áreas de Roraima, Amazonas e Amapá também devem registrar precipitações significativas. Enquanto isso, o interior do Brasil, incluindo Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e a região Centro-Oeste, permanece com tempo firme e seco.

As capitais do sudeste, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, não têm previsão de chuva para hoje, com temperaturas mais aquecidas durante a tarde. No extremo sul gaúcho, a situação é semelhante, com temperaturas subindo gradativamente. Porto Alegre deve registrar uma máxima de 23ºC, enquanto Belo Horizonte e São Paulo chegam a 27ºC. Em Cuiabá, a temperatura volta à normalidade, atingindo 32ºC. Para os amantes do sol, como a apresentadora Soraia Nonato, o clima em São Paulo promete ser agradável, dispensando a necessidade de buscar calor em outras regiões.

