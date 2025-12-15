Nova frente fria chega ao Sul do Brasil

Em outras regiões do Brasil, como São Paulo, Triângulo Mineiro, Minas Gerais e Rio de Janeiro, o calor e a umidade predominam

Com o término da última semana da primavera de 2025, a expectativa por um verão mais instável cresce, especialmente com o início oficial da estação no domingo (21). A estação das flores neste ano foi caracterizada por chuvas mal distribuídas, o que impactou significativamente os reservatórios da região metropolitana de São Paulo. No entanto, as previsões para o verão indicam um aumento nas instabilidades climáticas, o que pode ser um alívio para a situação hídrica da região.

Nesta segunda-feira (15), uma nova frente fria avança sobre o estado do Rio Grande do Sul, vinda do Paraguai, trazendo chuvas fortes, especialmente no oeste gaúcho. A previsão é de que o tempo se estabilize até sexta-feira (19), com chuvas intensas também no oeste de Santa Catarina e do Paraná, e o sul de Mato Grosso do Sul. Este padrão climático pode ser um indicativo das condições que o verão trará, com a possibilidade de tempestades mais frequentes e intensas.

Em outras regiões do Brasil, como São Paulo, Triângulo Mineiro, Minas Gerais e Rio de Janeiro, o calor e a umidade predominam, com pancadas de chuva previstas para a tarde. A Defesa Civil emitiu alertas para essas áreas, assim como para partes do Amazonas, Pará e norte de Mato Grosso. Nestas regiões, a umidade se conecta com a do Sudeste, formando um corredor que atinge Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. O mapa de precipitações indica que o oeste paulista (região de Presidente Prudente), Goiás e Distrito Federal também podem enfrentar chuvas fortes.

No Rio Grande do Sul, a chegada da frente fria ao continente, em contato com a atmosfera quente, intensifica as tempestades no oeste gaúcho. As temperaturas variam pelo país, com a máxima em São Paulo atingindo 26ºC, enquanto Porto Alegre, Cuiabá e Manaus registram 29ºC. A capital paulista experimenta um clima abafado, com a umidade contribuindo para a sensação de calor. Em Vitória, o tempo permanece mais firme, mas há possibilidade de chuva no sul do Espírito Santo.

