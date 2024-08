Política do Talibã interrompe cooperação de Afeganistão com a ONU

A decisão acontece depois que a missão das Nações Unidas no país expressou ‘preocupação’ com uma lei ratificada recentemente pelas autoridades talibãs, que impõe novas restrições às mulheres

EFE/SAMIULLAH POPAL A nova lei de 35 artigos, promulgada em 22 de agosto, controla potencialmente todos os aspectos da vida dos afegãos



A polícia da moralidade do Afeganistão, subordinada ao Ministério para a Propagação da Virtude e Prevenção do Vício (PVPV), interromperá a cooperação com a missão das Nações Unidas no país, informou um comunicado do governo talibã divulgado nesta sexta-feira (30). “O PVPV deixará de prestar apoio e de cooperar com a UNAMA (sigla em inglês para Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão), que será considerada uma parte contrária”, anunciou o ministério, ao acusar o organismo da ONU de “divulgar propaganda”.

A decisão acontece depois que a UNAMA expressou “preocupação” com uma lei ratificada recentemente pelas autoridades talibãs, que impõe novas restrições às mulheres. “Queremos que as organizações internacionais, os países e as pessoas que criticaram a lei respeitem os valores religiosos dos muçulmanos e se abstenham de tais críticas e declarações que insultam os valores sagrados do islã“, acrescenta o comunicado. A nova lei de 35 artigos, promulgada em 22 de agosto, controla potencialmente todos os aspectos da vida dos afegãos, tanto sociais como privados, em uma interpretação extremamente rigorosa da sharia, a lei islâmica.

O texto prevê sanções graduais para a violação da lei — que vão de advertências verbais até ameaças, multas e detenções de tempo variável —, impostas pela polícia da moralidade. Em particular, o texto estipula que as mulheres devem cobrir o rosto e o corpo quando saem de casa, além de garantir que suas vozes não sejam ouvidas.

