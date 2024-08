Nova onda de calor chega ao Brasil no próximo domingo

Temperaturas podem ficar de 7 a 8 °C acima da média; bloqueio atmosférico que impedirá a chegada de frentes frias, também vai refletir na ausência de chuvas

Reprodução/ Jovem Pan A umidade relativa do ar já está em níveis críticos, com algumas regiões registrando índices entre 12% e 20%



Uma nova onda de calor deve atuar no Brasil. Segundo Livian Weber Asmar, da Jovem Pan, o aumento da temperatura está previsto a partir deste domingo (18) até o meio da próxima semana. As temperaturas podem ficar de 7 a 8 °C acima da média em áreas como o extremo norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e parte do Mato Grosso. Esse aumento de temperatura é resultado de um bloqueio atmosférico que impedirá a chegada de frentes frias, o que também significa ausência de chuvas nos próximos dias. A umidade relativa do ar já está em níveis críticos, com algumas regiões registrando índices entre 12% e 20%. Nesta quarta-feira (14), Cuiabá registrou 10% de umidade relativa do ar, Campo Grande e Goiânia 12%, Curitiba 18%, Porto Velho 20%, Rio Branco 24% e Brasília 26%.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O ideal é que a umidade esteja acima de 60%, o que exige atenção redobrada com a hidratação e a exposição ao sol. Para esta quinta (15), o sol predomina nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, com possibilidade de nevoeiro pela manhã em cidades como Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, litoral de São Paulo, capital paulista e Rio de Janeiro. No entanto, o frio se dissipa rapidamente, dando lugar a temperaturas mais quentes à tarde. Em São Paulo, a mínima é de 10 °C e a máxima de 27 °C. Florianópolis começa o dia com 9 °C e atinge 22 °C à tarde, enquanto Goiânia registra uma máxima de 36 °C.

*Com informações de Livian Weber Asmar

*Reportagem produzida com auxílio de IA