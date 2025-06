Nova onda de frio chega ao Sul e Sudeste e deve permanecer até 14 de junho

Chuva marca o início da semana em São Paulo, que deve enfrentar temperaturas ainda mais baixas a partir de terça-feira (10)

A semana começou nesta segunda-feira (9) com uma combinação de frio e chuva na capital paulista. A onda de frio, que teve início no último domingo, está prevista para persistir até o dia 14 de junho, afetando principalmente a região Sudeste do Brasil. Em São Paulo, as temperaturas não devem ultrapassar os 20ºC, com a expectativa de que o frio se intensifique a partir de amanhã. No Sul do país, Porto Alegre registrou uma mínima de 8ºC, e as temperaturas podem ficar até 5ºC abaixo da média no Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

A intensidade da onda de frio é tamanha que pode alcançar a região Norte do Brasil, provocando o fenômeno conhecido como friagem. Este fenômeno ocorre quando uma massa de ar polar atravessa o país, atingindo áreas como o Amazonas, Acre, Amapá e Roraima. A previsão do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) indica chuva forte em São Paulo, Rio de Janeiro, Zona da Mata Mineira, Sul de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. No entanto, a chuva em São Paulo deve durar apenas até hoje, com o frio predominando nos dias seguintes.

Enquanto isso, no restante do país, a umidade diminui consideravelmente no Nordeste, enquanto o tempo permanece firme no Espírito Santo e no Norte de Minas Gerais. No Sul, áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná apresentam tempo mais estável, embora ainda haja possibilidade de chuva em algumas regiões do Paraná. As temperaturas variam, com São Paulo registrando máxima de 18ºC, Porto Alegre 15ºC, Campo Grande 24ºC e Teresina 33ºC.

A expectativa é de que o frio continue a se intensificar na região Sudeste nos próximos dias. As condições climáticas adversas exigem que a população esteja preparada para enfrentar as baixas temperaturas e as chuvas esparsas, especialmente em áreas mais vulneráveis. A recomendação é para que as pessoas se mantenham aquecidas e atentas às atualizações meteorológicas para garantir a segurança e o bem-estar durante este período de frio intenso.

