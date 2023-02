Novas chuvas atingem litoral norte de SP, e Defesa Civil alerta para outros deslizamentos

Tenente Roberto Farina destaca que, mesmo com volume menor de água, o solo continua molhado, o que favorece os incidentes

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã Tenente Roberto Farina da Defesa Civil do Estado de São Paulo



O 1º tenente da Defesa Civil de São Paulo, Roberto Farina, concedeu uma entrevista ao vivo para o Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, nesta terça-feira, 21, para falar sobre a situação do litoral norte do Estado após as fortes chuvas que abateram a região, provocando deslizamentos e enchentes, com ao menos 40 mortos e 40 desaparecidos neste momento. Segundo Farina, a previsão é de mais chuva, porém fina, na localidade, e, por isso, a Defesa Civil faz alerta de risco para novos desabamentos. “Os acumulados que aconteceram de sábado para domingo foram muito elevados. Não vamos chegar nem perto disso [nos próximos dias]. Temos previsão meteorológica de que os acumulados no litoral norte do Estado fique em torno de 20 a 30 milímetros. Ontem no final da tarde, tivemos garoa fina, o que deixa a Defesa Civil ainda em alerta, pois o terreno já está encharcado. E, com essas pequenas chuvas, podem ocorrer pequenos ou grandes deslizamentos de terra”, afirmou.

Segundo o tenente, as Defesas Civil de diversos municípios da região atua em parceria para localizar os principais pontos de vulnerabilidade e risco, a fim de evitar novas tragédias. Ele também destacou que algumas regiões ainda não foram acessadas por terra, por causa dos deslizamentos, que interditaram rodovias estaduais, o que vem dificultando as buscas e resgates. Sendo assim, ele ressalta problemas de comunicação na região e a necessidade estratégica de catalogar as pessoas. “O que acontece é que parentes que não conseguem entrar em contato dizem que há desaparecidos, mas há uma dificuldade de comunicação. Diversos postes foram derrubados nos deslizamentos de terra. Agora, estamos mapeando as pessoas que estão abrigadas nos locais provisórios e também as que, infelizmente, faleceram, para tentar identificar se as pessoas que estão desaparecidas só estão incomunicáveis com seus familiares ou se realmente estão desaparecidas por um fator um pouco pior”, disse.