Novavax inicia teste de vacina única contra a Covid-19 e a gripe

Estudos serão realizados na Austrália com 640 adultos saudáveis ​​entre 50 e 70 anos; farmacêutica irá combinar dois imunizantes desenvolvidos anteriormente

Divulgação/Novavax A vacina contra a Covid-19 da Novavax tem eficácia de 90,4%



A Novavax anunciou o início dos testes para uma vacina combinada contra a gripe e a Covid-19. A substância vai combinar o imunizante contra a doença causada pelo coronavírus que o laboratório desenvolveu, com eficácia de 90,4%, e sua vacina contra a gripe, que também apresentou alto grau de neutralização contra as quatro principais cepas do vírus. Agora, é hora de avaliar a segurança e capacidade de resposta imune em conjunto. Em comunicado emitido nesta quarta-feira, a farmacêutica norte-americana destacou que estudos pré-clínicos mostraram eficácia da combinação. “A combinação dessas duas vacinas, que entregaram resultados excepcionais individualmente com perfis de segurança e tolerabilidade favoráveis, podem levar a maior eficiência para o sistema de saúde e alcançar altos níveis de proteção contra Covid-19 e influenza com um único regime”, diz comunicado. Os testes serão feitos na Austrália com 640 adultos saudáveis ​​entre 50 e 70 anos. Eles devem ter sido previamente infectados com a Covid-19 ou terem tomado a segunda dose da vacina contra o vírus pelo menos oito semanas antes do início do ensaio clínico. A expectativa da Novavax é ter os resultados dos testes já no primeiro semestre de 2022.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini