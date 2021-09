Brasil registra 14 mil casos e 250 mortes por Covid-19 em 24 horas

Com os números divulgados pelo Conass, o país chega a 584.421 vítimas fatais e um total de 20.928.008 infectados pelo coronavírus

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO País se aproxima da marca de 21 milhões de casos da doença



O Brasil registrou 14.430 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass). No mesmo período, de terça para quarta-feira, 8, foram contabilizadas 250 mortes pela doença. Com os números divulgados, o país chega a 584.421 vítimas fatais e um total de 20.928.008 infectados pelo coronavírus. A média móvel de mortes nos últimos sete dias caiu, chegando a 467. A média de novos diagnósticos de Covid-19 também registrou uma queda, indo para 17.685. A taxa de letalidade continua estável em 2,8%. Já a taxa de mortalidade pela doença foi para 278,1 a cada 100 mil habitantes. São Paulo ainda é o Estado mais afetado, com 4.297.229 casos e 146.610 mortes.